JD1TV: Corre tirar a roupa do varal! Chuva começa com 'gosto' na Capital

A tarde do campo-grandense mudou de cara “do nada”, com uma chuva chegando com “gosto”, acompanhada de ventos, em diversas regiões da Capital nesta quarta-feira (28), trazendo um alívio para quem sofre com o calor.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande conta com um alerta para chuvas intensas, que podem chegar até 50 mm/dia, acompanhas de ventos de até 60 km/h.

Em imagens enviadas ao WhatsApp do JD1 Notícias, é possível ver a chuva em duas regiões distintas da cidade: no Carandá Bosque, bairro localizado na Região do Prosa, e no Jardim Seminário, que fica na Região do Segredo.

Confira a chuva:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também