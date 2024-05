JD1TV: Geada deixa 'tudo branquinho' na fronteira

A frente não decepcionou e trouxe junto uma ‘leve’ geada em regiões da fronteira e do sul de Mato Grosso do Sul, durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29). Imagens filmadas por moradores e encaminhadas ao JD1 mostram os campos ‘branquinhos’ em Ponta Porã.

Para a reportagem, o meteorologista Natálio Abrahão detalhou que além de Ponta Porã, cidades como Amambaí, Aral Moreira, Juti, Laguna Caarapã, Porto Murtinho, Rio brilhante, Sidrolândia e Nova Andradina também tiveram pontos de geada.

Nessas cidades, as temperaturas ficaram entre 2,1°C e 6°C. Natálio detalhou ainda que hoje e os próximos dias devem ser de sol e céu claro, mas com muito frio.

Veja vídeos gravados na fronteira:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também