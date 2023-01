JD1TV: Lago do Amor transborda e carro fica ilhado em dia chuvoso na Capital

Com montante de chuva quatro vezes maior do que nos últimos dois dias, Campo Grande registrou 92 milímetros nesta quarta-feira (4), apenas nas últimas 6h de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.



Em meio a tanta água, vários pontos de alagamento já foram registrados pela cidade. O JD1 Notícias recebeu alguns vídeos de ruas que ficaram encobertas pela água . Desta vez imagens enviados por leitores mostram o Lago do Amor, na avenida Sen. Filinto Müler transbordando de forma a ser inviável a travessia de carro.



Já no Aero Rancho Setor 7, um motorista não deu muita sorte, a água lá passa da altura dos joelhos e pela manhã um carro ficou ilhado na Ernesto Geisel com a avenida Aziz Salamene, e sem ajuda dos bombeiros, os próprios moradores ajudaram a retirar o carro. “Tínhamos cabos de aço e juntamos com corda, amarramos no carro e nós mesmos guinchamos”, relatou a estudante de jornalismo Maria Eduarda, que mora nas proximidades.



Dez pessoas levaram pelo menos 10 minutos para conseguirem ajudar o motorista.

Conforme informações, bairros que estão com alagamentos presentes até o momento são: Paulo Coelho Machado, Varanda dos Campos, Jardim Tijuca, Loteamento Alto da Boa Vista, Guanandi, Aquários, Santa Emília, Universitário e Aero Rancho são alguns deles.

Chuva para o mês todo

Para entender o volume de chuva, o cálculo deve ser feito em milímetros e metro quadrado. 1 litro de água subiria até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 92 mm, são 92 litros de água em cada metro quadrado.

