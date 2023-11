JD1TV: Moradores registram chegada de chuva com granizo em Campo Grande

Com previsões de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo anunciada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para grande parte do Mato Grosso do Sul neste domingo (26), moradores de Campo Grande relatam ocorrência de granizo.

Moradores do Cabreúva, Tijuca, Batistão e Jardim Seminário relatam ocorrências de chuva forte, com ventos e granizo. Uma leitora, Márcia Scherer que seguia pela Rua Amazonas em direção conta que por onda anda, a chuva "só aumenta". Na região do Shopping Norte Sul, no Itamaracá e Varanda dos Campos a situção é a mesma. Veja alguns registros enviados ao JD1:

Ainda conforme previsão do Cemtec, os maiores acumulados de chuvas são esperados para as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado, com valores acima de 60mm/24h. A formação de tempestades mais intensas devem ocorrer apenas de maneira mais isolada.

