JD1TV: Semana fria não foi suficiente para fechar lava jatos da Capital

Mesmo com a chegada do frio em Campo Grande, os lava jatos não pararam de funcionar. Pensando nisso, o JD1 foi até o Amazonas Lava Jato e o Lavex Lava Jato para conversar com os lavadores sobre como é trabalhar com água durante o período de temperatura baixa.

Daniel Aponte conta que no Amazonas Lava Jato, o fluxo de carros aumenta. Por isso, ele não ganha folga no período de frio e tem que trabalhar com água gelada.

Já no Lavex Lava jato, o fluxo diminui. E segundo William Douglas de Lima, a água é quente pois vem direto do poço, mesmo assim ele prefere o calor.

Assista:

