Mais chuvas devem chegar a Porto Alegre nesta segunda-feira, aponta Inmet

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas entre 50 e 100 milímetros por dia, e ventos entre 60 e 100 km/h nesta segunda-feira (27).

Essas chuvas podem prolongar os alagamentos que persistem na capital gaúcha. Segundo o aviso, o evento meteorológico pode causar transbordamentos de arroios e deslizamentos de encostas, além do risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e de descargas elétricas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do início das chuvas é para a madrugada, podendo se estender até a noite de amanhã.

Em nota, a Defesa Civil afirmou que a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), composta por órgãos municipais e estaduais, tem equipes prontas para prestar assistência à população.

O órgão também orienta que a população se abrigue em local seguro, além de manter-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entrar em alagamentos, observar alterações nas encostas e evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica.

O alerta para chuvas vem após quase um mês do início das enchentes no RS, que já deixaram 169 pessoas mortas e 56 desaparecidas. A tragédia registrou 806 feridos e mais de 800 casos de leptospirose. .

