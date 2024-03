MarÃ§o comeÃ§a com extremo calor de 38Â°C em Mato Grosso do Sul

O mês de março começa com bastante sol e altas temperaturas pertencendo a onde de calor que se instalou mais uma vez em Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (1°), ainda há possibilidade de chuva para trazer certo alívio no calorão.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o sol prevalece por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica em médios níveis, o que inibe a formação de nuvens.

Contudo, as pancadas de chuvas podem acontecer justamente devido ao aquecimento provocado pelo forte sol durante o dia.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima na casa dos 24°C e máxima de 37°C, enquanto em Dourados os termômetros ficam entre 23°C e 38°C.

Em Três Lagoas, mínima de 26°C e máxima de 40°C. Já em Corumbá e em Porto Murtinho a variação deve ir de 27°C à 38°C nesta sexta-feira.

Em Ponta Porã, 23°C de mínima e 35°C de máxima, e em Coxim, 24°C e 38°C, respectivamente.

