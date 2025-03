MÃ¡ximas ficam mais amenas nesta terÃ§a por conta de frente fria em MS

Mato Grosso do Sul passará por uma pequena mudança na temperatura nesta terça-feira (11), com a diminuição das máximas, que ficarão mais amenas e há a possibilidade das chuvas estarem mais presentes em razão da passagem de uma frente fria oceânica.

Aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, irão favorecer o aumento de nebulosidade e há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

O deslocamento de cavados e o aquecimento diurno também favorecem a formação de instabilidades e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Porém, os modelos de previsão não indicam frio, apenas temperaturas máximas mais amenas quando comparadas aos últimos dias.

São previstas temperaturas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 25-34°C para as regiões sul e sudeste do estado. Pontualmente, podem ocorrer temperaturas abaixo de 18°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 22-25°C e máximas entre 26-32°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 21-25°C e máximas entre 29-37°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20-22°C e máximas entre 27-31°C

