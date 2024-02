Mesmo com calorão, chuvas podem aparecer em várias cidades de MS nesta terça

O clima em Mato Grosso do Sul pode sofrer leve alteração no decorrer desta terça-feira (27). Mesmo com o calor elevando as temperaturas, são esperadas chuvas até o final do dia em várias cidades do Estado.

A previsão feita pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta sol durante o dia, mas com possibilidade de chuva, principalmente durante a tarde.

Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de calor e umidade, aliado ao avanço de cavados e atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em Campo Grande as temperaturas devem variar entre 25°C e 34°C. Já na região do Pantanal, em Corumbá, a mínima será de 27°C e máxima de 33°C. Em Três Lagoas pode chegar a 37°C, com mínima de 26°C.

Coxim, na região norte, fica entre 24°C e 35°C. Em Dourados, a máxima será de 37°C, com mínima de 24°C.

