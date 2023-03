Mesmo com sol aparecendo, quinta-feira pode ter chuvas na Capital e em todo MS

O clima para essa quinta-feira (23) permanece instável em grande parte de Mato Grosso do Sul, principalmente em Campo Grande. Mesmo com o sol aparecendo fortemente pela manhã, a tendência é de clima nublado e chances de pancadas de chuva no período da tarde.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, é o que causa essas instabilidades.

As chuvas consideradas mais fortes podem acontecer nas regiões norte e pantaneira, enquanto nas demais localidades a previsão é de pancadas de chuvas de maneira alternadas.

Para Campo Grande, a previsão é de clima ensolarado, mas chuvas fracas e isoladas não estão descartadas. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima de 31°C.

Iguatemi registra mínima de 22°C e máxima de 33°C. Em Três Lagoas, a previsão é de sol com nuvens durante o dia, a mínima será de 22°C e a máxima de 32°C.

Na região pantaneira, as chuvas fracas continuam. A mínima prevista em Corumbá é de 23°C e a máxima é de 30°C. Aquidauana atinge 22ºC de mínima e 33°C de máxima.

