Mesmo com tempo instável, sábado promete calor de 33°C em MS

O período de instabilidade ainda permanece em Mato Grosso do Sul e neste sábado (7), mesmo com a meteorologia colocando as máximas acima dos 33°C em algumas cidades, a expectativa é de pancadas de chuva ao longo do dia.

Campo Grande deve ter máxima de 28°C nesse início de fim de semana. Porém, a previsão indica tempo nublado em determinados momentos do dia.

O sábado amanheceu com ventos intensos, deixando o clima um pouco mais ameno que o de costume.

Nas demais regiões, a meteorologia aponta para temperaturas acima dos 30°C, como na região sul do estado, mas podendo chover a qualquer momento.

No Pantanal, cidades como Corumbá, Aquidauana e Miranda, registram as maiores temperaturas ao longo do dia, superando a barreira dos 33°C.

A região do bolsão é a única que pode ter chuva mais intensa ao longo do sábado. Paranaíba e Três Lagoas terão máximas de 26° e 27°C, respectivamente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também