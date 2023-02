JD1TV: Meteorologia alerta sobre tempestade e chuva é registrada na Capital

O meteorologista Natálio Abraão alerta para o risco de tempestade ainda nesta manhã (24) em Campo Grande e Terenos. Já conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), as chuvas mais fortes podem ocorrer preferencialmente durante o período da tarde, devido o transporte de umidade e aquecimento diurno.

Leitores do JD1 Notícias, registraram as primeiras gotas nos bairros Santa Fé, Vila Santa Dorotheia e Lagoa Park e Seminário. Veja

Existe possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente nas regiões Sul e Leste. Os ventos atuam no quadrante norte, com valores entre 40 e 60 km por hora.

