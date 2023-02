Meteorologia indica tempo instável e 'sextou' pode ter chuvas em MS

Mato Grosso do Sul pode terminar a semana literalmente como começou, com um tempo instável, podendo ter pancadas de chuvas a qualquer momento em várias regiões, principalmente em Campo Grande nesta sexta-feira (24).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as chuvas podem ocorrer preferencialmente durante o período da tarde, devido o transporte de umidade e aquecimento diurno.

Em Campo Grande a temperatura varia entre 21°C e 28°C. Já em Dourados tem mínima de 20°C e máxima de 28°C.

Para Corumbá, na região do Pantanal, a temperatura pode chegar a 31°C, com mínima de 23°C. Na região Norte, em Coxim, a máxima chega a 32°C e mínima fica em 22°C.

Existe possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento principalmente nas regiões Sul e Leste. Os ventos atuam no quadrante norte, com valores entre 40 e 60 km por hora.

