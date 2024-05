Mínima de 7°C: MS pode registrar 'o dia mais frio do ano' nos próximos dias

Uma nova frente fria chega a Mato Grosso do Sul ainda nesta semana, prometendo baixas temperaturas. Segundo a meteorologia, o fim de semana será marcado por madrugadas geladas, com mínimas que podem chegar a 7°C na região Sul do Estado.

O tempo deve começar a mudar com a formação da frente fria entre o Paraguai e o Sul do Brasil, aumentando a nebulosidade e as chances de chuva já nesta quinta-feira (23).

Com isso, há previsão de chuva desde cedo para o extremo sul e a fronteira com o Paraguai, enquanto em outras áreas, como Campo Grande e regiões Centro, Oeste e Centro-sul, as pancadas de chuva devem começar à tarde, com raios e ventos fortes, espalhando a frente fria por todo MS.

Na sexta-feira (24), o dia nublado deve persistir, dando lugar ao frio, levando a uma brusca queda de temperatura e sensação de frio o dia todo. Na Capital é esperado o recorde de frio do ano, até o momento, com mínima de 13ºC e máxima de 20ºC.

No sábado (25), o frio se intensifica. Em Ponta Porã, a mínima pode chegar a 11°C e a máxima apenas a 16°C.

Próxima semana

Nos próximos dias o frio ainda deve marcar presença no Estado.

Ainda mais intenso, as mínimas em Campo Grande podem chegar a 8ºC na quarta-feira (29) com mínima de 22ºC. Na fronteira com o Paraguai, a o dia mais frio pode registrar mínima de 7ºC e máxima de 17ºC.

