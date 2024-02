Ministério do Meio Ambiente declara estado de emergência em MS por risco de incêndios florestais

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) declarou estado de emergência ambiental em várias regiões do Brasil, incluindo o Mato Grosso do Sul (MS), devido ao risco de incêndios florestais. A declaração foi feita através da Portaria GM/MMA Nº 972, publicada nesta quinta-feira, 08.

No MS, o estado de emergência ambiental em risco de incêndios florestais foi decretado nas mesorregiões do Centro Norte de Mato Grosso do Sul e Leste de Mato Grosso do Sul, entre os meses de março a outubro de 2024.

Além disso, o decreto se estende para as mesorregiões do Pantanal Sul Mato-grossense e Sudoeste de Mato Grosso do Sul, entre os meses de abril a novembro de 2024.

A Portaria é uma medida preventiva que visa programar as ações de enfrentamento às ocorrências de focos de incêndios florestais em todo o país. Com o decreto conjunto, o MMA poderá instituir ações preventivas para reduzir os impactos ambientais causados pelo fogo.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, assinou a portaria, que pode ser conferida na íntegra aqui.

