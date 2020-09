MS bate recorde de temperaturas altas em setembro

Segundo dados das estações de meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (INMET) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO), Coxim bate o próprio recorde histórico de temperatura em setembro, desde as medições de 2008, com 43,6°C

Segundo os dados, Campo Grande também com recorde histórico de temperatura máxima de 40,2°C.

Recordes anteriores: Temperaturas recordes em setembro entre os anos de 2008 a 2019, com dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.

Coxim: 42,9 ºC em 15 de setembro de 2019

Campo Grande: 39,8 °C em 15 de setembro de 2019.

Veja no mapa outras temperaturas registradas as 12h no MS.

