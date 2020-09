Sol e clima seco inibem chuvas e aumentam a temperatura na capital

Sarah Chaves, com informações do Governo de MS

Em grande parte de Mato Grosso do Sul, céu será claro nesta quarta-feira (9), exceto na região sudoeste onde algumas nuvens aparecem e o tempo fica parcialmente nublado.

Uma característica do mês de setembro, a umidade do ar continua baixa entre 10% a 70%, com muito sol e calor, e uma forte massa de ar seco que inibe a formação da nebulosidade de chuva, segue predominando sobre o Estado.

A temperatura no MS pode variar entre 15ºC a 41ºC hoje, sendo a mínima está estimada para a região sudoeste e a máxima para a região pantaneira.

Na capital, temperatura máxima será de 37ºC e a mínima não deve ficar abaixo de 22ºC. Em Dourados a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 35°C

Em Três Lagoas e Corumbá a temperatura máxima chega a 38ºC sendo a mais alta do Estado e a mínima fica na casa dos 21°C.

Veja o mapa por município:

Deixe seu Comentário

Leia Também