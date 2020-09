Vídeo: curto-circuito em climatizador teria provocado incêndio no Atacadão

Um curto circuito em um climatizador, teria causado o incêndio que ocorreu no atacadão no final da tarde deste domingo (13). Ninguém ficou ferido mas o supermercado teve 100% de perda dos produtos, e a estrutura não aguentou o calor intenso e veio a baixo.

De acordo com informações, o aparelho climatizador estava em cima de uns paletes de alcool gel e outros produtos inflamaveis. E após um curto começou a pegar fogo e se alastrando rapidamente.

Em um vídeo, é possiver que os brigadistas estavam tentando apagar o fogo com uma mangueira, mas ela estava sem pressão. Mas o correto seria, tentar combater as chamas com pó químico seco ou com espuma química.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h10 e cerca de 11 viaturas foram até o local para controlar o incêndio, que tomou proporções gigantescas sendo o maior dos últimos tempos em Campo Grande.

Todos os funcionários conseguiram sair do local, ninguém ficou ferido.

Confira a íntegra da nota do supermercado:

"O Atacadão informa que no final da tarde deste domingo (13) um incêndio se iniciou na unidade da rede em Campo Grande (MS), localizada próxima ao aeroporto. Imediatamente, a brigada de incêndio da loja atuou para esvaziar o local e, felizmente, ninguém ficou ferido no incidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está na loja controlando a situação. O Atacadão reforça que está totalmente à disposição das autoridades para colaborar com a apuração do incidente."

Deixe seu Comentário

Leia Também