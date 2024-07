MS registrou mínima de 1°C na manhã desta segunda

Iguatemi foi a cidade que teve o frio mais intenso em Mato Grosso do Sul nas primeiras horas desta segunda-feira (1°), chegando a marcar 1°C, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).



Ainda abaixo dos 5°,as cidades de Sete Quedas e Amambai fecham o top 3 das cidades mais frias do estado. Enquanto a Capital Campo Grande marcou a mínima de 11,9°C a cidade mais quente registrada foi Três Lagoas que ficou em 16,8°C

Ainda conforme o Cemtec, hoje o sol predomina com variação de nebulosidade por conta de uma massa de ar frio e seco que começa a se afastar durante a semana.

A umidade relativa do ar segue entre 25% e 35%, abaixo do considerado ideal pela OMS (Organização Mundial de Saúde) que gira em torno de 60%.

Os ventos atuam entre o Leste e o Sul com valores ente 30 km/h e 50 km/h. Pontualmente podem ocorrer rajadas de vento acima desta velocidade.





