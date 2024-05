MS teve temperatura mínima de 8,2°C nas últimas 24 horas

Com temperaturas caindo desde a última sexta-feira (27), dezenas de cidades do Mato Grosso do Sul registraram termômetros abaixo dos 12°C desde a madrugada desta segunda-feira (27).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A temperatura mais baixa foi em Aral Moreira com 8,2°C, em seguida, Ponta Porã foi a segunda cidade mais fria, registrando 8,7°C. Depois aparecem as cidades de Sete Quedas, Amambai e Laguna Carapã.

Campo Grande, registrou 13,1°C e Paranaíba foi a cidade menos fria das observadas, com temperatura mínima de 18°C.

Alguns municípios ainda tiveram chuva, além do frio. Sidrolândia registrou 19,6 milímetros, sendo a cidade mais chuvosa observada nas últimas 72 horas em Mato Grosso do Sul, seguida por Bataguassu, Bandeirantes e Três Lagoas.

Próximos dias

De acordo com a meteorologia a onda de ar frio ganha mais força nesta segunda-feira (27) e principalmente terça-feira (28).

Outra frente fria favorece o avanço e continuidade do frio para todas as regiões do Estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, são esperados temperaturas de 4°C a 5°C em algumas cidades do sul e o extremo sul do Estado.

