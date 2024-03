Nem frio, nem calor: clima em MS fica equilibrado nesta quinta-feira

Mato Grosso do Sul vive um equilíbrio nas temperaturas, onde não fica frio e também não fica muito calor. A prova disso é que a quinta-feira (28), apesar de ter risco de chuvas em várias, também não apresenta forte calor em nenhuma cidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) espera-se a continuidade das chuvas em várias partes do Estado, especialmente nas regiões centro-norte, nordeste, leste e Bolsão.

A atuação de uma fraca Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas nessas regiões.

As temperaturas devem oscilar, com mínima de 18°C e máxima de 32°C nas regiões sul, sudeste e leste. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, a mínima fica nos 23°C, com máxima de até 35°C, principalmente na região sudoeste.

Nas regiões norte e Bolsão, os termômetros ficam entre 21°C e 30°C, e em Campo Grande entre 20°C e 29°C.

