No ritmo do 'sextou', calor de mais de 30Â°C deve predominar em MS

Após um longo período de instabilidade em Mato Grosso do Sul, o clima deve permanecer mais estável e o ritmo, desta sexta-feira (24), tende a ser de forte calor, com os termômetros marcando mais de 30°C na maioria das cidades.

A meteorologia ainda mantém uma baixa possibilidade de mudança climática, com o aumento de nuvens e as chances de pancadas de chuvas de maneira isolada da tarde para o início da noite.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os modelos de previsão indicam redução do volume das chuvas quando comparado aos primeiros 15 dias de março. Essa diminuição está relacionada à presença de uma circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera, que favorece o tempo quente e seco.

Em Campo Grande, esperam-se mínimas de 22°C e máximas de 32°C. No Estado, são previstas temperaturas mínimas de 21°C e máximas de 35°C. Nas regiões sul e leste, mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já na região norte, as mínimas registram 21°C e máximas de 34°C. Na região pantaneira, onde podem ocorrer chuvas mais fortes, a mínima será de 23ºC e a máxima de 34ºC.

