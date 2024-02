Novo alerta: Inmet coloca Campo Grande e 57 cidades sob risco de chuvas intensas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou Campo Grande e outras 57 cidades sob alerta de chuvas intensas com precipitação de 30 a 100 mm (milímetros) por dia e ventos intensos (de 60 a 100 km/h). O aviso, de cor laranja, ou seja de perigo potencial, termina amanhã, às 9h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a disponibilidade de calor e umidade, aliado a passagem de cavados. Ontem à noite choveu bastante em Campo Grande.

Além da Capital, estão sob alerta os municípios de Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados e Guia Lopes da Laguna.

Também estão na lista as cidades de Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

