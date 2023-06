Oi, calor! Máximas sobem e MS pode ter calor de 30°C nesta terça

As temperaturas voltam a subir com mais intensidade nesta terça-feira (20) em praticamente todo Mato Grosso do Sul, podendo atingir até a máxima de 30°C em algumas cidades.

O frio intenso começa a se dissipar e dar espaço ao calor novamente.

Em Campo Grande, a mínima será de 12°C e a máxima de 26°C; em Dourados, a temperatura varia entre 9°C e 24°C.

No Leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 10°C na manhã e 24°C durante a tarde. Em Ponta Porã, no Sul do Estado, o dia começa com 10°C e chega a 23ºC no período mais quente.

Nas regiões Norte, Sudoeste e Pantanal são esperadas as maiores temperaturas do Estado.

A mínima em Corumbá será de 16°C e a máxima de 28°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 14°C e atinge 29°C ao longo do dia.

No Norte, em Coxim, termômetros ficam entre 13°C e 30°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 11°C pela manhã e 26°C durante a tarde.

