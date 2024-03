Outono começa quente, mas com expectativa de chegada de frente fria em MS

A estação de outono começa nesta quarta-feira (20) com as temperaturas nas alturas, tendo o reflexo da intensa de calor, mas com a expectativa de que uma frente fria se aproxime nos próximos dias e cause a diminuição do calor.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), segue a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece a ocorrência de altas temperaturas em Mato Grosso do Sul.

Além disso, não se descarta a probabilidade de chuvas fracas a moderadas devido ao aquecimento diurno. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Nesta quarta, a mínima em Campo Grande é de 26°C e a máxima chega aos 35°C. No município de Dourados, os termômetros marcam 38°C inicialmente e atingem 38°C ao longo do dia. Iguatemi e Anaurilândia, nas regiões Cone-Sul e Leste, têm mínimas de 25°C e máximas de 35°C e 36°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, os valores em Paranaíba variam entre 25°C e 35°C, enquanto em Três Lagoas a mínima é de 27°C e a máxima de 37°C. No Norte, Camapuã e Coxim amanhecem o dia com 25°C, com máximas respectivas de 34°C e 35°C.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 29°C e máxima de 38°C, já em Aquidauana a temperatura varia entre 27°C e 38°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho registra 29°C pela manhã e 40°C nos horários mais quentes do dia.

