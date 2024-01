Planeta fica próximo do "limite"

Pedro Molina, com informações do g1

Um relatório do observatório europeu Copernicus, divulgado nesta terça-feira (9), mostrou que a Terra registrou, em 2023, temperaturas que ficaram em média 1,48ºC acima do nível pré-industrial, número muito perto do 1,5ºC estabelecido como “limite seguro” para o planeta.

Esse limite foi adotado em 2015 pelo Acordo de Paris, e estabelece uma espécie de limite para que a Terra comece a sentir as consequências mais graves das mudanças climáticas. A previsão inicial era que o planeta não chegasse no limite até 2030, mas um aumento contínuo das emissões de gases de efeito estufa aceleraram o processo.

Segundo o relatório, todos os dias do ano passado ultrapassaram a marca de 1ºC acima do nível pré-industrial, estabelecido entre 1850 e 1900, chegando a 2ºC em picos no mês de novembro.

Da era pré-industrial até os tempos atuais, o planeta já registrou um aumento de mais de 50% na quantidade de CO2 na atmosfera, o que pode levar à intensificação de fenômenos naturais, além de deixar o nosso planeta mais quente.

Um estudo da Universidade de Exeter, no Reino Unido, financiado pelo Fundo Bezos Earth, do empresário Jeff Bezos, aponta que a Terra também está se aproximando dos pontos de não retorno, o que poderá desencadear potenciais catástrofes ambientais irreversíveis.

