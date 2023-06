Ponta Porã registra a menor temperatura de MS, com 5,4ºC e sensação de -2ºC

Friozão! Ponta Porã registrou a menor temperatura de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (13), com 5,4ºC, e sensação térmica de -2ºC, às 6h, segundo o meteorologista Natálio Abrahão. De acordo com ele, Campo Grande, no mesmo horário, os termômetros marcaram 9,8ºC, mas a sensação foi de 6,3ºC.

Confira outras cidades que apresentaram temperaturas baixas nesta terça:

Iguatemi: 9ºC e sensação de 0ºC

Sete Quedas: 7,6ºC e sensação de 2ºC

Dourados: 8,3ºC e sensação de 5ºC

Rio Brilhante: 9,8ºC e sensação de 5ºC

Juti: 8,5ºC e sensação de 6ºC

Corumbá: 8,5ºC e sensação de 2ºC

Três Lagoas: 18,1ºC e sensação de 15ºC

O meteorologista aponta que a previsão para o restante do dia é tempo nublado com chuva nas regiões central, leste, norte, nordeste e oeste do Estado. No sul, nevoeiro forte e nublado, mas depois o sol deve aparecer.

