Prepara o tererÃ©! SabadÃ£o Ã© de intenso calor e mÃ¡ximas de 40Â°C em MS

O calor em Mato Grosso do Sul volta a atingir níveis acima da média e as temperaturas máximas podem superar a casa dos 40°C neste sábado (2), como é o caso de Aquidauana e até Porto Murtinho.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta sol e variação de nebulosidade, mas sem qualquer risco de chuva para o final de semana, aumentando a preocupação com a umidade do ar.

São esperados ainda baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 26°C e a máxima chega aos 37°C. Em Dourados, os termômetros marcam 23°C inicialmente e atingem 38°C ao longo do dia. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 24°C, com máximas respectivas de 35°C e 36°C.

No Bolsão, os municípios de Paranaíba e Três Lagoas registram mínimas de 27°C e máximas de 38°C e 39°C, respectivamente. Na região Norte, as temperaturas em Coxim variam entre 26°C e 39°C.

Na região pantaneira, Corumbá tem 29°C pela manhã e 38°C à tarde, já Aquidauana tem mínima de 27°C e máxima de 40°C. No sudoeste do Estado, Porto Murtinho tem mínima de 28°C e atinge 39°C nos horários mais quentes do dia.

