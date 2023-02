Previsão indica domingo nublado com chuva em todo o estado

O domingo (5) amanheceu ensolarado, mas com algumas nuvens na Capital, a previsão indica que o dia será nublado e com pancadas de chuva em todo o estado. As temperaturas não devem se elevar também, em Campo Grande a máxima prevista é de 27°C e a mínima 22°C.

São esperadas também chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões central e oeste do Estado.Dourados terá mínima de 21ºC e máxima de 28ºC, enquanto Aquidauana deve ficar com 23ºC de mínima e 30ºC de máxima.

Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, terá mínima de 23ºC e máxima de 32ºC. Ponta Porã, no sul-fronteira, registra 20ºC de mínima e 27ºC de máxima. Iguatemi pode ter máxima de 31ºC.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) essa instabilidade ocorre devido a grande disponibilidade de umidade a previsão indica tempo instável, com probabilidade para pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada.

Confira o mapa com as previsões no estado:

