Previsão indica sol entre nuvens, com chuva em algumas regiões de MS

A chuva deve dar uma trégua em algumas cidades do estado, nesta quarta-feira (24) o dia promete ser de sol entre nuvens em Mato Grosso do Sul, são esperadas chuvas apenas nas regiões Oeste e Centro-Norte. Em Campo Grande o dia amanheceu ensolarado, com algumas nuvens, a temperatura para hoje varia entre 32°C e 22°C.

Conforme o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido a convergência de umidade e aquecimento diurno.

Na região Sul, Dourados deve marcar até 33°C, enquanto a mínima fica na casa dos 21°C, já em Ponta Porã, a mínima prevista é de 21°C e a máxima atinge 31°C.

Em Corumbá o calorão pode chegar aos 34°C, mas o dia será de muitas nuvens com possibilidades de chuva isolada.

