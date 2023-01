Primeiro dia do ano deve ser de calor e chuva passageira em MS

O primeiro dia de 2023 promete ser de calor e chuva passageira em Mato Grosso do Sul. Neste domingo (01) o sol aparece com variação de nebulosidade ao longo de todo dia, porém o aquecimento diurno pode provocar as famosas chuvas de verão que acontecem com maior frequência durante a tarde.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) em Campo Grande a temperatura varia entre 29°C e 22°C. Em Dourados a mesma coisa, a máxima deve chegar aos 29°C e a mínima fica na casa dos 22°C.

De acordo com o Cemtec são esperadas chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas, com destaque para os municípios que ficam na região nordeste.

Confira a previsão no mapa abaixo para os municípios do estado:

Deixe seu Comentário

Leia Também