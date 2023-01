Primeiro fim de semana do ano será de tempo firme em Campo Grande

Após muita chuva nos últimos dias, a previsão do tempo para o fim de semana em Mato Grosso do Sul é de tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, conforme informou o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). De acordo com a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, nesta sexta-feira (6).

Em grande parte do estado o dia será de sol entre nuvens, isso, devido a atuação de uma massa de ar seco impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, ou seja, após a passagem da frente fria.

A previsão indica que a massa favorece pancadas de chuvas isoladas que podem surgir nas regiões norte e nordeste. As temperaturas mais altas são esperadas nas regiões pantaneira e sudoeste, com mínimas entre 20 e 22°C e máxima de até 34°C.

Sábado

Para este sábado (7), a meteorologista informou que as temperaturas mínimas em MS devem variar de 18°C na região sul do Estado, enquanto a máxima podem atingir os 30°C nas regiões sudoeste e pantaneira. Com umidade mínima de 45% e máxima de 90%.

Na Capital, o dia deverá ser de poucas nuvens, com mínima de 19°C e máxima de 29°C.

Domingo

Já no domingo (8), o dia será de tempo firme em grande parte do Estado. Com temperaturas mínimas entre 18°C e máximas de 30°C.

Em Campo Grande, o dia terá ventos moderados, com possibilidade de pancadas de chuvas, mínima de 18°C e máxima 28°C.

