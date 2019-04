Quarta-feira será de sol com poucas nuvens

A previsão do tempo para esta quarta-feira (10) é de sol com poucas nuvens em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não há previsão de chuva para a capital.

Em Campo Grande, os termômetros devem registrar mínimas de 19°C e máxima de 30°C. Já na região centro-sul, ainda de acordo com o Inmet, a previsão indica temperaturas mais baixas. Em Dourados, os termômetros devem oscilar entre 16°C e 26°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também