Quinta-feira começa com sol, mas deve chover a tarde em MS

Virou rotina o dia amanhecer com sol e chover a tarde em Mato Grosso do Sul, características típicas do verão. Nessa quinta-feira (19) não será diferente, o dia amanheceu ensolarado, mas durante a tarde são esperadas mais chuvas em todo o estado.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em Campo Grande a temperatura varia entre 30°C e 20°C, com muitas nuvens e possibilidades de chuva a qualquer momento.

Em Dourados, a máxima deve chegar a 33ºC e a mínima 22°C. Na região Sul-fronteira, Ponta Porã terá mínima de 21ºC e a temperatura pode chegar a 31°C.

No Pantanal, Corumbá registra mínima de 23ºC e máxima de 36ºC, por lá existem possibilidades de chuvas isoladas.

