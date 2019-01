Quinta-feira de instabilidade no tempo

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quinta-feira (17) o tempo deve variar entre períodos de sol e pancadas de chuvas, que devem ocorrer principalmente à tarde.

Em Mato Grosso do Sul, nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e início da noite, especialmente centro e norte do estado. As temperaturas variam entre 20ºC e 38ºC.

