Quarta de altas temperaturas e chuvas fortes

Da Redação com Assessoria

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições atmosféricas atuantes no estado de Mato Grosso do Sul, inibem o desenvolvimento de nuvens convectivas de forma mais generalizada. Entretanto, o calor e a umidade disponível promovem o desenvolvimento de nuvens convectivas à tarde e inicio da noite, que localmente podem ser fortes.

A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 40% a 90% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 20°C a 36°C.

Confira no mapa

Deixe seu Comentário

Leia Também