Diante da estabilidade do clima, Mato Grosso do Sul passa a viver dias de muito sol e forte calor, como nesta quinta-feira (30), que as altas temperaturas serão predominantes em praticamente todas as cidades.

Em Campo Grande, por exemplo, a mínima começou com 23°C e a máxima deve atingir 31°C. Porém, outras cidades poderão ter temperaturas de até 35°C ao longo do dia.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que devido à combinação de calor e disponibilidade de umidade, existe a probabilidade de pancadas de chuvas isoladas, de intensidade fraca a moderada.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) chegou a emitir um alerta na quarta-feira e que se estenderia até hoje. Nele, o instituto indica possível tempestade em 59 dos 79 municípios do estado, com chuvas de até 50 milímetro ao final do dia e ventos intensos de até 60 km/h.

Na região da Grande Dourados, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 34°C. Já na região sul, mínimas de 22°C são previstas, sendo que em Ponta Porã a máxima atinge 31°C e em Iguatemi 33°C.

No leste e no bolsão, as temperaturas serão as maiores no Estado. São esperadas mínimas de 23°C e máximas de 35°C.

Na região norte, Camapuã terá 22°C de mínima e 32°C de máxima, enquanto Coxim atinge 33°C de máxima. Corumbá terá mínima de 25°C, Aquidauana fica em 24°C, e ambas as cidades da região pantaneira atingem 33°C de máxima.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também