Quinta-feira promete ser de mais chuva em MS

A quinta-feira (2) promete ser de mais chuva em Mato Grosso do Sul, com intensidade fraca a moderada. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade para o estado, é recomenda atenção aos municípios que já se encontram com o solo encharcado, havendo risco de alagamentos e inundações.

Para a Capital, espera-se pancadas de chuvas e trovoadas durante o dia, com temperatura mínima de 21°C e máxima de 29°C.

Já em Dourados, a mínima será de 20°C e a máxima de 29°C, com chuva ao longo do dia. Em Ponta Porã, os termômetros variam entre 21°C e 26°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) durante essa semana são esperadas chuvas que podem ultrapassar os 100 mm.

Deixe seu Comentário

Leia Também