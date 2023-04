Retalhos da vida: projeto é lançado e funcionará como grupo operativo psicológico

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) lançou nesta segunda-feira (10), por meio do Programa Valorização da Vida, o projeto "Retalhos de Amor", que funcionará como uma terapia em conjunto, destinado a professores, servidores, pais e alunos das escolas municipais de Campo Grande.

Para o desenvolvimento do projeto, o programa está recebendo doações de máquinas de costura. “O projeto visa fazer um trabalho com grupos operativos onde as pessoas vão falar suas angústias, dia a dia. Assim como a vida, vai ter retalhos brancos, pretos, amarelos”, detalhou a organização.

O objetivo é cada participante do projeto levar seu retalho e conversar sobre isso. “Falar sobre o problema, angústia, um apoiar o outro, um grupo operativo. Aí vão costurando a colcha e depois de prontas, podem ir doação”.

O lançamento ocorreu na sede da coordenadoria de Psicologia e Assistência Social da Semed, com a presença da coordenadora, Alelis Izabel Gomes. “O projeto é importante porque ajudamos as pessoas através da psicologia e nós damos essa assistência”.

A subsecretária de Política para Mulheres, Carla Stephanini, esteve presente no lançamento. “O programa Valorização da Vida se antecipou cinco anos ao ser lançado e atua nos dias de hoje que presenciamos ataques e ameaças nas escolas. O projeto é um apoio necessário às famílias e pode servir de exemplo para outros municípios e estados”, concluiu.

Quem tiver uma máquina de costura que não usa mais, ou mesmo se quiser fazer doação de uma nova, basta entrar em contato com pelo telefone e WhatsApp (67) 9 9909-0019. Ajude nessa causa!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também