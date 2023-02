Sábado começa ensolarado, mas previsão indica chuva ao longo do dia

O tempo instável permanece neste sábado (25) em Mato Grosso do Sul, apesar de ter começado ensolarado, a previsão indica pancadas de chuva, algumas com intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e ventos fortes, principalmente no período da tarde.

Conforme o (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as chuvas devem ocorrer devido ao transporte de umidade e aquecimento diurno. Além disso, soma-se ao deslocamento de cavados que favorecem a formação de nuvens e chuvas.

Em Campo Grande a temperatura varia entre 21°C e 30°C, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Em Dourados, é esperado pancadas de chuva, mas o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para possível queda de granizo no período da tarde, os termômetros variam entre 20°C e 30°C.

Corumbá, Porto Murtinho e Aquidauana terão mínimas de 23°C e máximas de até 33°C. No bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram mínima de 22°C e máxima de 31°C.

O sul terá as menores temperaturas do estado. Ponta Porã com mínima de 19°C e máxima de 26°C. E Iguatemi com mínima de 20°C e máxima de 29°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 60 km/h.

