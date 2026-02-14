Menu
Sábado de Carnaval tem promessa de sol, mas risco de chuva em MS

Campo Grande pode ter tempo mais estável para os foliões

14 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol   (Luiz Vinicius)

Para quem vai curtir o Carnaval durante o final de semana, a meteorologia até traz uma boa notícia, pois o sol pode aparecer durante o sábado, dia 14, mesmo com boas possibilidades de chuva.

Isso porque o avanço de frente fria provoca o favorecimento de nuvens carregadas e consequentemente as chuvas ao longo do dia, podendo ocorrer tempestades e rajadas de ventos.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos podem chegar a 60 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

