'Sabadou' com calorão de 37°C e chuvas isoladas em MS

O dia começa com sol neste sábado (21), mas um aumento de nebulosidade poderá ser notado no decorrer de hoje. A previsão indica que essas nuvens podem trazer pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada no período da tarde.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a temperatura deve ser alta em todas as regiões do estado, chegando a 37°C em Porto Murtinho.

Apesar do calorão, no centro-leste de Mato Grosso do Sul são esperadas chuvas intensas, classificadas como tempestades. As precipitações podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Campo Grande, a máxima será de 30°C. Já em Três Lagoas, a máxima chega a 31°C ao longo do dia. Na cidade de Paranaíba, a previsão indica máxima de 29°C.

Na região do Pantanal, como em Corumbá a mínima pode ser de 24°C e em Aquidauana de 23°C. Porém a máxima nesses dois municípios será de 34°C, enquanto em Porto Murtinho a mínima será de 25°C e máxima de 37°C.

No Sul do Estado, em Ponta Porã, termômetros devem indicar temperatura entre 21°C e 31°C. Iguatemi terá mínima de 22°C e máxima de 34°C.

Confira no mapa:

