Saudades dele? Friozinho reaparece em MS na segunda metade de abril

A chegada de uma massa de ar frio pode proporcionar uma mudança significativa no clima de várias regiões do país, inclusive Mato Grosso do Sul, nas próximas semanas do mês de abril, onde o fenômeno derrubará as temperaturas e trazendo assim, o primeiro frio de outono.

Esse frio ficará 'instalado' no estado entre os dias 15 e 22 de abril, uma vez que essa massa de ar frio será intensa, duradoura e abrangente. A meteorologia ainda não trata em questões de temperaturas, mas o sistema Meteored informou que prevê mudanças bruscas no tempo.

"O modelo prevê anomalias negativas de temperatura em uma área bem maior no Centro-Sul, abrangendo todos os estados do Sul, todo o estado de São Paulo, partes do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, todo o Mato Grosso do Sul e inclusive o sul de Mato Grosso", diz.

A expectativa que as temperaturas mínimas fiquem abaixo do convencional, isso porque na região sul do país, espera-se a atuação mais intensa da massa de ar frio, impondo temperaturas de até 10°C e algumas até de 0°C nas Serras Gaúcha e Catarinense.

Em Mato Grosso do Sul, segundo o Climatempo, a expectativa é que a massa de ar frio passe a atuar de maneira mais significativa no dia 16, podendo ter chuvas nessa combinação para a diminuição de temperaturas.

"Além da Região Sul, alguns os estados, como: Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte do Sul de Minas, terão queda mais considerável de temperatura - com isto, podemos ter temperaturas mínimas baixas", frisa o sistema meteorológico.

Outro ponto destacado pelos dois sistemas meteorológicos é que geadas também poderão ser vistas - a região sul de Mato Grosso do Sul é uma das áreas que podem ser atingidas pelo fenômeno.

