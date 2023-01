Segunda amanhece chuvosa e máxima será de 29°C na Capital

A segunda-feira (30) amanheceu nublada e chuvosa na Capital, a temperatura varia entre 29°C e 22°C, com previsão de mais pancadas de chuva ao longo do dia, a umidade relativa do ar vai variar ente 40% e 90%. No restante do estado tão são esperadas chuvas, com temperaturas altas.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Corumbá, na região do Pantanal, a máxima pode chegar a 34°C, tendo mínima de 22°C, seguindo assim o clima de verão típico do mês de janeiro, com chuvas isoladas durante o dia e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 100%.

Já em Dourados a máxima pode chegar a 33°C, com mínima de 24°C, também está prevista pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. Em Ponta Porã a mínima fica na casa dos 22°C e a máxima pode chegar aos 33°C. No extremo sul do Estado, em Mundo Novo, a máxima fica em 31°C e mínima de 26°C.

