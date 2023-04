Segunda-feira começa com sol e forte calor, mas com risco de chuva em MS

A primeira semana de abril começa com sol brilhando e um forte calor nas principais regiões de Mato Grosso do Sul e um breve indicativo de atuação de uma frente fria para os próximos dias, podendo modificar as temperaturas e trazer mais chuva.

Segundo a previsão meteorológica, a frente fria tem início no Sul do país, mas avança consideravelmente nos próximos dias, entre quinta (6) e sexta (7), desta semana.

O dia amanheceu ameno em Campo Grande, mas com o passar das horas, a tendência é que a máxima se aproxime dos 31°C e a mínima ao final do dia se mantenha em 23°C. Dourados, segunda maior cidade do estado, deve ter 33°C e mínima de 23°C.

A região pantaneira e norte é quem mais sofre com o forte calor.

Conforme a meteorologia, mesmo com algumas nuvens aparecendo ao longo dia, a sensação de calor pode fazer com que as temperaturas cheguem até 34°C, principalmente em Coxim.

A região sul, por exemplo, deve ter máximas de 32°C, como Amambai, Naviraí e até Ponta Porã.

