Segunda-feira é de sol e previsão de chuva na parte da tarde

O dia começou com céu claro e sol forte, trazendo calor intenso logo nas primeiras horas da manhã. Na capital e em todo o estado, a segunda-feira (25) segue com tempo estável, ensolarado e com previsão de pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia segue com altas temperaturas e o clima é de forte calor e mormaço, ficando mais fresco ao cair da noite. Em Campo Grande a mínima é 22ºC e 30ºC, já no estado fica na casa dos 20ºC a 37ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também