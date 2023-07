Segunda-feira foi o dia mais quente já registrado na Terra

Dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, ligado à administração Oceânica e Atmosférica Nacional do país (NOAA), mostrou que esta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, foi o dia mais quente da história.

Na data, a temperatura média global atingiu a marca de 17,01°C, ultrapassando a marca estabelecida em agosto de 2016, quando foi registrada uma temperatura de 16,92°C.

Segundo o órgão, as regiões sul dos Estados Unidos, China e norte da África vêm sofrido com uma intensa área de calor nas últimas semanas, com temperaturas que chegam próximo dos 50°C em alguns desses locais.

