Sem frente fria, sol e calor aparecem em MS nesta segunda-feira

Contrariando as expectativas da meteorologia, que previa a atuação da frente fria e clima mais friozinho, a segunda-feira (10) começa com bastante sol e possibilidade de temperaturas acima dos 30°C em Mato Grosso Sul.

Porém, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), além do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontam para chuvas fracas e isoladas no decorrer do dia em algumas regiões.

Campo Grande amanheceu com poucas nuvens no céu, mas com um clima ameno. Porém, a presença do sol já nas primeiras horas indica a possibilidade de calor no restante do dia.

Em Dourados e Ponta Porã, as mínimas previstas são, respectivamente, de 18ºC e 17ºC.

No Pantanal, em Corumbá, a maior temperatura esperada é de 30ºC. A mesma temperatura máxima está prevista para Coxim, na região Norte do Estado.

Para a região do Bolsão é esperada chuva, em Paranaíba, com temperatura mínima de 21ºC ao longo do dia e máxima de 28ºC. Na mesma região, em Três Lagoas, os termômetros marcam de 19ºC a 31ºC.

