A quarta semana do mês de março começa muito semelhante as outras com intenso calor e altas temperaturas por conta da onde de calor que atua há vários dias no Estado e principalmente em Campo Grande. Porém, a meteorologia já anuncia a presença de uma frente fria que colocará fim nesse fenômeno.

Segundo o Climatempo, essa frente fria passará a atuar com intensidade no começo do outono, que inicia no dia 20 de março, primeiramente na região sul do país, mas que avançará com o passar dos dias para demais estados, incluindo Mato Grosso do Sul.

"A passagem desta frente fria encerra o período de bloqueio atmosférico e marca o fim da onda de calor no país. Teremos a entrada de um pouco de ar frio que vai aliviar o calor intenso em muitos estados brasileiros e a semana vai terminar com temperaturas mais baixas no Sul e no Sudeste e diminuição das temperaturas altas no Centro-Oeste do país", diz o prognóstico.

Ainda conforme o órgão, Campo Grande inicia a semana tendo sol e aumento de nuvens no período da manhã, mas podendo ter pancadas de chuva à tarde, enquanto no período da noite, o tempo fica aberto. A máxima prevista para hoje é de 35°C e mínima de 24°C.

Na segunda maior cidade do Estado, Dourados apresentará forte calor, com temperaturas chegando a 38°C e com mínimas de 26°C, não tendo previsão de chuva para a segunda-feira na região.

