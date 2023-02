Semana começa com calor e chuva isolada em MS

As características típicas do verão estão presentes desde o inicío do ano, nesta segunda-feira (6) não será diferente. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica calor, mas também chuva isolada em todo o Mato Grosso do Sul ao longo do dia.

Em Campo Grande a temperatura varia entre 28°C e 21°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada a qualquer momento. Na região Sul, em Dourados os termômetros devem registrar máxima de 32°C com mínima de 23°C, por lá também o dia promete chuva a qualquer hora do dia.

Em Corumbá a máxima prevista é de 35°C e a mínima fica na casa dos 23°C, muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

